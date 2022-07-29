Средняя начисленная зарплата в России превысила 62 тыс. рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в России в мае достигла 62 тыс. 457 рублей, а за первые пять месяцев - 61 тыс. 040 рублей. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении России.

Рост зарплаты к маю прошлого года в среднем составил 10%, различия по регионам - от 3% до 20% роста.

Наибольшая начисленная зарплата в мае была в Ямало-Ненецком АО - 158 тыс. Далее идут Чукотка (142 тыс.), Камчатка (127 тыс.), Магаданская область (124 тыс.), Москва (114 тыс.), Сахалинская область (106 тыс.), Якутия (103 тыс.), Ханты-Мансийский АО (98 тыс.), Санкт-Петербург (81 тыс.). В большинстве же субъектов РФ зарплаты составляют 40-50 тыс. рублей "грязными".

При этом медианная зарплата, то есть та, меньше которой получает половина населения, меньше. Росстат ее не рассчитывает, но традиционно она меньше средней примерно на 20%. То есть медианная зарплата россиян "чистыми" составляет около 40 тыс. рублей. Половина россиян получают меньше этой суммы, половина - больше.

Наименьшие начисленные зарплаты в Чечне - всего 33 тыс. рублей. В Ивановской области, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии - 35-36 тыс.

44% компаний в России в течение последнего полугода повышали зарплату персонала, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob. Каждая четвертая (25%) компания повышала зарплаты от полугода до года назад, 13% работодателей последний раз производили повышение зарплат 1–2 года назад, а 7% компаний – более чем два года назад. Обязанность индексировать зарплату закреплена в Трудовом кодексе РФ, но порядок индексации устанавливает сам работодатель.

Среди самых высокооплачиваемых профессий россиян в основном входят ИT-специалисты, а также летчики.

Годовая инфляция в России ожидается на уровне около 15%, к настоящему времени она достигла 12%, то есть рост зарплат отстает от динамики цен. При этом инфляция считается к концу прошлого года, а рост зарплат - месяц текущего года к тому же месяцу или периоду предыдущего года. Поэтому необходимо учитывать инфляцию с мая и до конца прошлого года, то есть еще примерно 2%.

По данным Росстата, реальные денежные доходы населения снизились во втором квартале на 1,9% в годовом измерении, а реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) сократились на 0,8%. В прошлом году официально был рост на 8% и 7% соответственно. Что касается нынешнего, то соотношение роста цен и роста зарплат может говорить о снижении доходов примерно на 4%.