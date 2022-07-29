На месте бывшего хлебозавода в Екатеринбурге запустят производство упаковочных материалов

В Екатеринбурге нашелся индивидуальный предприниматель, готовый занять более 15 тыс. кв.м. бывшего хлебозавода на 8 Марта, 203. Андрей Лодкин собирается организовать на участке производство упаковочных материалов для пищевой продукции, в том числе для фаст-фуда, кондитерских изделий, мороженого, готовой еды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, Лодкин занимается своим бизнесом с 2017 года и теперь намерен расширять производство. Для этого отлично подойдет территория хлебозавода, о чем ранее упоминал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Благодаря новому предприятию в городе будет создано порядка 300 рабочих мест.

"Разрешая создать на данной площадке предприятие, мы поступаем дальновидно. Во-первых, мы даем толчок экономике Екатеринбурга и возможность работать горожанам – люди пойдут на работу и смогут получать зарплату. Во-вторых, работаем на импортозамещение: производство упаковок – слабо развитая отрасль страны. Давая шанс таким предприятиям, мы приближаемся к тому, чтобы решить проблему не только на уровне города и региона, но и всей России. Таким образом, мы решаем две первостепенные задачи, стоящие сегодня перед нами", – объяснил Алексей Орлов.

По итогам заседания градоначальник одобрил инициативу создания индустриального парка на территории бывшего хлебозавода.