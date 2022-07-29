29 Июля 2022
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Экономика В России
(2006) | Фото: Накануне.ru

Мантурова назначили курировать Росрезерв

Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил своего нового заместителя Дениса Мантурова курировать Росрезерв.

Мантуров сейчас совмещает должности вице-премьера и министра промышленности и торговли. А теперь будет еще и куратороа Федерального агентства по государственным резервам.

В правительстве напомнили, что "Росрезерв осуществляет управление государственными материальными резервами, которые задействуются для оказания поддержки отраслям экономики в случае нарушений в снабжении важнейшими видами ресурсов: горючим для сельхозпроизводителей, топливом для котельных, бензином для заправок, промышленным сырьем, материалами для важнейших производств".

Также Росрезерв участвует в ликвидации ЧС.

Ранее Мантурову также поручили курировать одну из высокотехнологичных отраслей, где важно наладить импортозамещение – он займется технологическим и атомным надзором, развитием технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров.

Теги: денис мантуров, росрезерв, правительство



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