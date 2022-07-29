Пожар в московском хостеле: число пострадавших увеличилось до восьми

Число пострадавших при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы возросло до восьми человек. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Первых из них доставили в институт Склифосовского.

Напомним, хостел сгорел в ночь на 29 июля на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. Происшествие унесло жизнь восьми человек.

Как заявил врио начальника столичного главка МЧС Андрей Румянцев, с 2019 по 2022 неоднократно проводились судебные разбирательства по данному объекту. Последняя проверка хостела проводилась в июне 2022 года, после чего были выписаны предписание и предупреждение.

Румянцев также отметил, что постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. При этом пожарная сигнализация не сработала.