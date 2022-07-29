29 Июля 2022
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Граффити (2022) | Фото: Накануне.RU

Уральские синоптики призвали готовиться к закату лета

Жителям Свердловской области можно начинать готовиться к закату лета. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее словам, экстремальной жары, которая установилась в регионе в последние недели, больше не ожидается. В ближайшие выходные прогнозируются кратковременные дожди с грозами, а в начале следующей недели температура воздуха немного понизится – до 20-24 градусов. Также, по предсказаниям синоптиков, первая декада августа будет достаточно теплой.

"Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, август ожидается таким, каким он должен быть в среднем, и, может, на градус выше нормы. Средняя температура будет порядка 15-16 градусов. От начала к концу месяца происходит понижение на 5-6 градусов, поэтому нужно уже будет готовиться к закату лета", - рассказала Шепоренко.

Она добавила, что на этой неделе в северных районах области температура по ночам опускалась до 7 градусов.

"Этот уровень температуры может повторяться и в течение месяца такие холодные ночи могут возникать неоднократно", - заключила синоптик.

Теги: лето, жара, синоптики, Урал



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