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Уралмаш (2020) | Фото: Накануне.RU

Реконструкцией заброшенной школы на Уралмаше займется ООО "Армада"

Заброшенная школа на улице XXII Партсъезда, 8 на Уралмаше превратится в детский сад на 100 мест. Администрация Екатеринбурга нашла подрядчика, который согласился реализовать проект за 81 млн 635 тыс. 460 рублей. Ремонтными работами займется ООО "Армада" из Березовского.

Напомним, что именно эта компания занимался ремонтом школы №25 на Широкой речке, построенной в 1957 году. Тогда на все работы ушло порядка 197 млн рублей. Сейчас же речь идет об объекте культурного наследия - здании школы, простроенном еще в 1937 году и не использованном уже 10 лет.

Уралмаш(2020)|Фото: Накануне.RU

Заброшенная школа уже является достопримечательностью района. На здании имеются барельефы и портреты дочери застройщика Уралмаша Виктора Анфимова, а позже учительницы этой самой школы и сына скульптора Михаила Новаковского.

Уралмаш(2020)|Фото: Накануне.RU

Также рядом находится объект культурного наследия, памятник конструктивизма и авангардной архитектуры – последняя довоенная баня в городе, которая даже в годы войны не прекращала своего функционирования (исключением стала эпидемия коронавируса). С другой стороны располагалось здание бывшего кинотеатра "Темп", которое снесли в 2018 году для строительства ЖК "Есенин".

Срок реализации проекта - 1 августа 2023 года.

Теги: заброшенная школа, Уралмаш, Армада, детский сад



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