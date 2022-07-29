29 Июля 2022
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Происшествия Липецкая область
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ: Диверсанты "Правого сектора"* готовили теракт в Липецке

ФСБ сообщила о задержании трех человек, предположительно, диверсантов – участников "Правого сектора"* (*запрещенная в России экстремистская организация). По данным спецслужбы, они готовили под патронажем СБУ теракт в Липецке. В тайнике у них обнаружены элементы самодельного взрывного устройства.

В ФСБ сообщили, что задержан 34-летний мужчина (ранее неоднократно судимый за педофилию) и женщины 36 и 44 лет.

"Задержанные проникли на территорию России с целью совершения террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства большой мощности в местах скопления гражданских лиц на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка", - заявили в ФСБ.

Теги: правый сектор*, теракт, липецк, фсб



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