Филиппа Киркорова не пустили в Молдавию

Российского певца Филиппа Киркорова не пустили в Молдавию. По данным "КП.Молдова", артист прилетел в Кишинев на частном самолете, но дальше VIP-зала ему пройти не дали, в итоге он провел ночь в аэропорту.

Издание также приводит комментарий пограничной полиции: "Этой ночью в Международном аэропорту Кишинева в отношении некоторых иностранных граждан было принято решение об отказе им во въезде в Республику Молдова. Действуя согласно установленным протоколам, молдавской пограничной полицией было установлено, что условия разрешения на пересечение государственной границы [Филиппом Киркоровым] не были соблюдены".

Пока не известно, что стало причиной ограничения.

Известно, что Киркоров является давним приятелем экс-президента Молдавии Игоря Додона, который сейчас находится под домашним арестом по делу о коррупции и измене родине.