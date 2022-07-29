Глава L’Occitane признался, что его угрозами бойкота вынудили вывести бизнес из России

Гендиректор французской L'Occitane Рейнольд Гейгер заявил, что его компании пришлось уйти из России из-за угроз бойкота.

В колонке для газеты Le Figaro он рассказал, что после того как Йельский университет составил "на съедение соцсетям" список компаний, еще работающих в России, L’Occitane столкнулась с требованиями покинуть рынок.

Гейгер заявил, что компании пришлось уйти с российского рынка, "потому что мстительность интернет-пользователей стала невыносимой и поставила под угрозу ее деятельность в других регионах мира", пишет Regnum.

Предприниматель также назвал несправедливым принуждение компаний к уходу с российского рынка. По его мнению, последствия антироссийских санкций "бумерангом сказываются в первую очередь на экономиках европейских стран".

L'Occitane 16 марта объявила о закрытии своих магазинов и интернет-магазина в России. В июне магазины французской компании открылись под брендом "Л'Окситан", который стал отдельным юрлицом.