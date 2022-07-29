Власти Югры: пожары не угрожают населенным пунктам

Ситуация с лесными пожарами в Югре стабильная и находится под контролем. Угроз для населенных пунктов и объектов экономики нет. Такое заявление сегодня сделал первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродо, передает корреспондент Накануне.RU.

"Действует 23 лесных пожара на общей площади 3 766 га, в том числе локализовано девять лесных пожара на площади 3 028 га. Работают 567 человек. Работают сотрудники региональной авиабазы, ГУ МЧС России по Югре, Центроспас-Югория. На заповеднике "Малая Сосьва" действует один лесной пожар на площади 12 га. Работают семь человек региональной авиабазы, восемь человек - сотрудники заповедника и 25 человек - работники авиалесоохраны", - сообщил он.

Участие в тушение принимает также авиатехника: 12 самолетов и четыре вертолета. За сутки было произведено 23 слива 71,5 тонн воды. За сутки ликвидировано возгорание в пятикилометровой зоне деревни Щекурья и Пальяново. Угрозы от пожаров населенным пунктам и объектам экономики нет.

Напомним, власти Югры ввели в регионе с 22 июля режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за пожаров. Утром 28 июля в регионе, по данным департаменте недропользования, действовало 18 возгораний на площади 4 004,2 га. Из них 11 было локализовано на площади 3 329,5 га.

Изначально сообщалось, что причиной лесных пожаров стали грозы.