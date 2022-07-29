29 Июля 2022
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Экономика В России
Здание Государственной думы РФ (2022) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили отклонить во втором чтении законопроект о едином операторе цифровой рекламы

В Госдуме заговорили о возможном отклонении во втором чтении законопроекта о создании единого оператора цифровой рекламы (он же законопроект о классифайдах – электронных досках объявлений вроде "Авито"). Ранее о принятом в первом чтении документе отрицательно высказалась Федеральная антимонопольная служба.

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, против принятия закона выступают и представители отрасли. Они уверяют, что "топорно протащенный под занавес весенней сессии проект закона" создаст "монстра-монополиста".

Авторы закона утверждают, что классифайды нужно защитить от иностранного влияния. При этом законопроект предусматривает создание единого частного оператора цифровых рекламных площадок. Каким образом он защитит небольшие компании от иностранного влияния сторонники законопроекта не объясняют.

"Выслушали мнение профессионального сообщества и еще раз убедились в том, что законопроект лоббистский и, по сути, убивает целую отрасль. Работы могут лишиться до 200 тысяч человек, а региональные бюджеты недополучить миллиарды рублей налогов. И это – во времена тотального давления на российскую экономику извне. Налицо – попытка искусственно создать неестественную монополию. Такое вот "импортозамещение" наоборот", - отмечает в своем Telegram-канале Слуцкий.

Он добавил, что ко второму чтению предлагалось внести поправки до 13 августа, "но поправлять там нечего": "Нужно просто взять на себя смелость, ответственность и отклонить эту убийственную инициативу во втором чтении. Призываю все остальные парламентские фракции разделить позицию ЛДПР. Это будет честно".

Стоит отметить, что закон активно поддерживается IT-комитетом Госдумы.

Теги: госдума, классифайд, авито, монополия, леонид слуцкий, фас



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