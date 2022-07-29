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Происшествия Свердловская область
МЧС, спасатели (2016) | Фото:Накануне.RU

"Виноваты все": МЧС об инциденте с яхтой и девушками на Визовском пруду Екатеринбурга

В МЧС прокомментировали недавний инцидент на Визовском пруду Екатеринбурга, где яхта сбила двух девушек.
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Напомним, яхта, принадлежащая губернскому яхт-клубу "Коматек", столкнулась с двумя местными жительницами, которые в это время катались на сапбордах. Впоследствии девушек подобрал проезжавший мимо катер. В результате происшествия никто серьезно не пострадал.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге замруководителя территориального органа ГУ МЧС по Свердловской области, главный государственный инспектор по маломерным судам региона Алексей Морозов, оценку случившемуся должны дать правоохранительные органы. По его словам, девушки остались живы, потому что были в спасательных жилетах.

"Захочет ли кто-нибудь ходить по автотрассе с двухсторонним движением? В данном случае девушки оказались в акватории базы-стоянки на фактически судовом ходу и притом в ограниченной зоне видимости. Находиться там категорически запрещено. Почему они там оказались? Случайно или нет, волной их прибило? Место небезопасное", - рассказал Морозов, отвечая на вопрос Накануне.RU о виновниках данного инцидента.

Он добавил, что после случившегося со стороны владельцев базы были приняты дополнительные меры предосторожности.

"Установлены дополнительные знаки для привлечения внимания. Да, инцидент имел место. Но говорить однозначно, что кто-то виноват… Наверное, виноваты все стороны", - заключил представитель МЧС.

Напомним, что свою проверку по происшествию с яхтой проводит транспортная прокуратура.

Теги: девушки, яхта, пруд, МЧС



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