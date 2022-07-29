29 Июля 2022
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Обстрел, Сачковичи, Брянская область (2022) | Фото: t.me/avbogomaz

ВСУ вновь атаковали Брянскую область

ВСУ вновь обстреляли Брянскую область. На этот раз досталось селу Сачковичи.

"Сегодня утром со стороны ВСУ произведён обстрел населённого пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередач. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", - написал в своём Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Напомним, 26 июля со стороны Украины была совершена атака на таможенный пост "Троебортное", расположенный в Севском районе Брянской области. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела было четверо пострадавших.

Обстрел, Сачковичи, Брянская область(2022)|Фото: t.me/avbogomaz

Теги: Сачковичи, Брянская область, Александр Богомаз



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Развитие сюжета:

Ранее 29.07.2022 10:32 Мск Армия России ответила на обстрел ВСУ Брянской области


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