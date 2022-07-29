ВСУ вновь атаковали Брянскую область

ВСУ вновь обстреляли Брянскую область. На этот раз досталось селу Сачковичи.

"Сегодня утром со стороны ВСУ произведён обстрел населённого пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередач. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", - написал в своём Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Напомним, 26 июля со стороны Украины была совершена атака на таможенный пост "Троебортное", расположенный в Севском районе Брянской области. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела было четверо пострадавших.