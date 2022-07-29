В Березовском спустя девять лет нашли убийцу местного охранника

В Березовском раскрыли преступление 9-летней давности, когда в мае 2013 года в доме охранника одного из местных частных предприятий, обнаружили его бездыханное тело. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, убийцей оказался бывший заключенный, который в тот год только освободился из мест лишения свободы.

Трагедия произошла 9 мая. В тот день осужденный решил навестить давнюю подругу, проживающую в пос. Новоберезовский г. Березовского. Не найдя женщину по месту жительства, рецидивист отправился на остановку, чтобы вернуться в Екатеринбург. Там он и познакомился со своей будущей жертвой, у которого и попросил закурить. Разговорившись, последний предложил осужденному выпить и отметить праздник у него дома.

Когда охранник узнал, что у его нового знакомого есть судимость, разгорелся конфликт, в ходе которого осужденный разбил о голову потерпевшего стеклянную бутылку, проломив кости черепа, а затем кухонным ножом перерезал ему сонную артерию. Мужчина почти сразу скончался, а преступник, осознав содеянное, собрал в пакет битое стекло, посуду, нож и покинул место происшествия, после чего выкинул улики в мусорный контейнер и уехал в Екатеринбург.

Раскрыть преступление удалось только спустя 9 лет, поскольку в 2016 году осужденный совершил новое убийство аналогичным способом. В итоге уже 66-летнего екатеринбуржца приговорили к 13 годам исправительной колонии особого режима. На момент постановления приговора мужчина уже провел в местах лишения свободы около 16 лет своей жизни. Приговор не вступил в законную силу.