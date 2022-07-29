Присяжных возмутило решение Тюменского суда по делу Бережного

Присяжных заседателей возмутило решение Тюменского областного суда о роспуске коллегии по делу Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней тюменки.

Информационный портал "Тюмень PRO" опубликовал видеозапись, на которой одна из женщин, назвавшаяся присяжной, громко возмущалась тем, что происходило в зале суда.

"Все сделали, чтобы посадить Бережного, а настоящий убийца ходит по Тюмени, и сколько еще девочек пострадает! Пусть ищут убийцу. И следующих присяжных пока не подкупят… Они вот это все делают: нормальных людей садят, а убийцы гуляют по городу, и продолжают издеваться над детьми, над девочками. А мы все правильный вердикт вынесли, потому что он не виновен. Наш суд — это не суд, это система, которая правит и деньгами ворочает, и погоны получает, чтобы посадить человека. Мы с мая месяца ходили просто для галочки. Зачем тогда это нужно было? Вот такие нервы трепать и просто посадить невиновного! Все подставили так, как будто наша старшина "вынесла" информацию. Все было сделано прокуратурой! То есть мы вообще тут идиоты! Теперь будут дурачков каких-нибудь набирать, подкупать, чтобы именно посадить его, потому что это все уже решено "выше", и никто этого не изменит. Мы хотели добиться справедливости, но ее никогда не добьешься. Потому что существует "система" и она рулит всем! Даже нами, присяжными. Кто мы такие? Никто! Нас как мушек сегодня взяли и откинули. Даже не дали вердикт вынести, потому что мы его оправдали. Там не было никаких доказательств, что именно он это делал! Ничего не делал! Если он убийца, значит покажите прямые доказательства. А их не было! Поэтому мы его оправдали по всем вопросам", - возмущалась женщина.

Присяжные обвиняют в разглашении информации прокуратуру, якобы это была заранее спланированная провокация.

Адвокат Бережного назвала произошедшее "правовым беспределом" и заявила, что намерена дальше добиваться защиты своего подопечного.

Напомним, решение должны были вынести 25 июля, однако суд все время переносили на следующий день. 27 июля в telegram-канале "Тюменская Z уМоора" появилась информация, что якобы присяжные вынесли оправдательный вердикт.

В суде эти сведения опровергли, заявив, что "судья Наталья Жукова находится в совещательной комнате для ознакомления с вердиктом присяжных заседателей. Следующее судебное заседание запланировано на 28 июля 2022 года. Вердикт присяжных заседателей в судебном заседании не оглашался".

А на следующий день областной суд распустил коллегию присяжных заседателей, заявив, что "удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, в котором он приводит доказательства нарушения присяжными тайны совещательной комнаты. Об этом свидетельствуют факты распространения в СМИ, социальных сетях и мессенджерах информации о якобы состоявшемся вердикте присяжных, хотя в судебном заседании он оглашен не был. Согласно п.5 ч.2 ст. 333 и ч.4 ст.341 УПК РФ вердикт коллегии признан несостоявшимся. Теперь рассмотрение уголовного дела начинается с самого начала".

В группе "Настя М", социальной сети "ВКонтакте" подписчики опубликовали пост, в котором якобы "подруга" одной из присяжных сообщает об "оправдательном приговоре".

Пост был опубликован в тюменском telegram-канале "Наше ЛукоМоорьЕ", но не 27 числа, а 28 июля, когда судья была в совещательной комнате.

"Эти нестыковки по датам и времени дают основание предположить, что провокация была задумана именно в четверг — когда судья должна была выйти из совещательной комнаты. Проверить достоверность анонимного сообщения — невозможно. По данным редакции, пост был опубликован в телеграм-канале, принадлежащем тюменскому юристу Дмитрию Горину — автору многочисленных заявлений о "коррупции" в органах прокуратуры Тюменской области и попыток дискредитации арбитражных судей, ведущих дело о банкротстве генерального директора ООО "Зуммер" Михаила Троцкого", - сообщает "Тюмень PRO".

Напомним, Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

СМИ сообщали, что преступление Бережной якобы совершил после употребления наркотика, который усиливает возбуждение. Также была информация, что во время разговора с правоохранителями он "хладнокровно и цинично рассказал о преступлении". Запись разговора якобы попала на видеорегистратор.

При этом сам Бережной после заявил, что будто бы признательные показания у него были выбиты пытками, а результаты экспертизы обвиняемый назвал сфальсифицированными. Он даже написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщив, что во время подготовки судебно-медицинских экспертиз были "допущены грубые нарушения для того, чтобы выставить его виноватым в убийстве девочки".