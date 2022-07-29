Юных инженеров, биотехнологов и IT-специалистов будут готовить в новосибирских школах

55 специализированных классов будут открыты в Новосибирской области в новом учебном году. Список уже утвержден министерством образования Новосибирской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

На площадках общеобразовательных учреждений, вошедших у список регионального минобра, будут открыты 55 специализированных классов по следующим направлениям: IT (программирование), математическое, естественно-научное, инженерно-технологическое, биотехнологическое, агротехнологическое.

В соответствии с положением о специализированном классе общеобразовательной организации на территории Новосибирской области, утвержденным приказом министерства образования региона, органам управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области рекомендовано в срок до 26 августа обеспечить комплектование специализированных классов в подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях, вошедших в список.

Как сообщили в министерстве образования Новосибирской области, обучение в спецклассах направлено, с одной стороны, на углубленное изучение базовых дисциплин, а с другой – междисциплинарных программ, что в совокупности формирует инженерные компетенции для решения смежных или комплексных, в том числе производственных, задач. Проект специализированных классов естественно-научного и математического направлений начал работу в Новосибирской области в 2010-2011 учебном году. В специализированных классах создана эффективная система профориентации с акцентом на политехнизацию, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, тьюторские модели сопровождения учебной деятельности.

Приказ министерства образования Новосибирской области опубликован на сайте.