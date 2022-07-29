В лесах Среднего Урала потушили все пожары

По данным на утро 29 июля в Свердловской области потушены все лесные пожары. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Днем ранее специалисты ликвидировали три очага в Нижнетагильском лесничестве, в лесах Полевского городского округа и Богдановича. На сегодняшний день новых возгораний нет.

Напомним, что с 15 апреля на Среднем Урале начался пожароопасный сезон. Сообщать об очагах лесных пожаров следует по телефону 8-800-100-94-00. Звонок поступает в диспетчерский пункт Уральской авиабазы, после чего немедленно принимаются меры для ликвидации огня.

Информацию о возгораниях также можно передать по единому номеру экстренных служб 112 или с помощью специального мобильного приложения "Берегите лес".