Читинцев призвали готовиться к эвакуации в связи с паводком

В ряде районов столицы Забайкалья ухудшилась паводковая обстановка.

Как сообщает телеграм-канал читинской мэрии, в связи с поднятием уровня воды в реке Чита горожан просят приготовиться к эвакуации, собрать ценные вещи и документы.

Отмечается, что ведется постоянный мониторинг обстановки. Все оперативные службы работают.

В забайкальской столице развернуто три пункта временного размещения людей.

Ранее в Верхоянске (Якутия) вода прорвала дамбу и затопила все улицы и придворовые территории города. Потоп произошел после обильных дождей.