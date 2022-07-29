29 Июля 2022
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паводок, МЧС, жители (2019) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Читинцев призвали готовиться к эвакуации в связи с паводком

В ряде районов столицы Забайкалья ухудшилась паводковая обстановка.

Как сообщает телеграм-канал читинской мэрии, в связи с поднятием уровня воды в реке Чита горожан просят приготовиться к эвакуации, собрать ценные вещи и документы.

Отмечается, что ведется постоянный мониторинг обстановки. Все оперативные службы работают.

В забайкальской столице развернуто три пункта временного размещения людей.

Ранее в Верхоянске (Якутия) вода прорвала дамбу и затопила все улицы и придворовые территории города. Потоп произошел после обильных дождей.

Теги: чита, паводок, эвакуация



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