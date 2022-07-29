29 Июля 2022
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Экономика В России
коллаж, детское питание (2021) | Фото: Накануне.RU

В России перестанут делать детское питание Kraft Heinz

Из-за кризиса, возникшего после начала специальной военной операции на Украине, американский производитель питания Kraft Heinz намерен сократить свое присутствие на российском рынке. Компания выставила на продажу свой бизнес по выпуску детского питания, включающий два завода мощностью 30 тыс. т продукции в год и локальные бренды, стоимость которого оценивается в 3 млрд руб.

О том, что Kraft Heinz ищет покупателя на свой бизнес по производству детского питания в России, рассказал источник "Ъ", знакомый с предложением, и подтвердили собеседники издания в инвесткругах и крупных производителях продуктов. На продажу выставлены предприятия "Хайнц-Георгиевск" в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания общей мощностью более 30 тыс. т сухих, жидких каш и пюре в год, а также бренды "Умница" и "Сами с усами".

В 2021 г. на площадках было выпущено более 13,3 тыс. т продукции, чистая выручка сегмента выросла на 8,5%, до $43 млн (2,5 млрд руб. по курсу ЦБ), EBITDA была $2,8 млн (168,5 млн руб.).

Теги: Kraft Heinz, детское питание, производство, Хайнц-Георгиевск, Умница, Сами с усами



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