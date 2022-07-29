Союзные войска наступают под Донецком

Союзные войска атакуют ВСУ под Донецком, нанося противнику большие потери. Об этом сообщает в своем телеграм-канале первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Донецк третий день подряд содрогается от канонады, которая продолжается с утра и до вечера, умолкая лишь ночью. Есть продвижения, на ряде участков удалось прорвать оборону ВСУ. Эта наступательная операция оказалась неожиданной для противника, его потери измеряются сотнями, считает он.

Подразделения сил РФ и ДНР ведут наступательные действия в районе Авдеевки, Красногоровки, Песок и Марьинки. Благодаря огромному превосходству в артиллерии союзным силам удалось сократить потери до минимума.

Безсонов советует украинским военнослужащим и боевикам заранее договариваться о плене.

"Рассчитывать на возможность сдаться в плен, когда наши бойцы вас окружат, может не получиттся. К вам на позиции могут зайти сперва не наши бойцы, а очень тяжелые штуки. После которых даже трупа не останется", - написал он.

Многие обозреватели пишут о подготовке к штурму Авдеевки. В соцсетях Донбасса паблики сообщают о том, что он начнется в ближайшие день-два и бои будут очень сильные. Люди должны быть максимально осторожны, не покидать без крайней необходимости укрытий и домов.

"Трудно, наверно, оценить со стороны эти каждые квадратные сотни метров, которые сейчас выгрызают ребята под Донецком. Продвижение "севернее Авдеевки на километр" издалека может кому-то показаться незначительным, но за каждым метром этого пути – не только боль и кровь солдата, но и вся боль и кровь народа Донбасса этих страшных восьми лет", - написал известный ополченец Александр Жучковский.