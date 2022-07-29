29 Июля 2022
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Общество Свердловская область
автобус, транспорт, общественный транспорт (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Екатеринбурге сократили маршрут автобуса №030 для увеличения частоты движения

Маршрут автобуса № 030 "УрФУ – Окраинная" был сокращен. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, горожане просили увеличить частоту курсирования автобуса, а потому конечная остановка маршрута была изменена с "Авангард" на "УрФУ".

"По многочисленным просьбам горожан, увеличится частота курсирования автобуса № 030 в микрорайон Ботанический. За счет сокращения маршрута до остановки УрФУ уменьшатся интервалы движения на маршруте, что положительно скажется на качестве обслуживания пассажиров", - пояснили в мэрии.

В прямом направлении автобус будет следовать по следующему маршруту:

  • Окраинная – Дорожная – Военная – Титова – 8 Марта – Шварца – Самоцветный бульвар – Родонитовая – Крестинского – Щварца – Белинского – Карла Либкнехта – Ленина – Мира;

В обратном направлении:

  • Мира – Ленина – 8 Марта – Щорса – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовая – Самоцветный бульвар – Шварца – 8 Марта – Титова – Военная – Дорожная – Окраинная;

При этом в мэрии отметили, что такие изменения не отразятся на транспортной доступности на других направлениях. Например со стороны горбольницы № 7 и остановки "Авангард" пассажиры смогут доехать без пересадок:

  • до УрФУ на автобусных маршрутах № 58 и № 28;
  • до пересечения улицы 8 Марта и проспекта Ленина на автобусных маршрутах №№ 81, 48, 052, 28, а также на трамвайном маршруте № 18;
  • до микрорайона Ботанический на автобусных маршрутах №№ 81, 056 и на трамвайном маршруте № 4.

Напомним, что пассажиры общественного транспорта могут воспользоваться пересадочным проездным билетом: в течении 30/60 минут с момента первой оплаты совершать неограниченное количество пересадок.

Теги: Екатеринбург, маршрут, автобус, движение



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