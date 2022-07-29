СКР возбудил уголовное дело после гибели восьми человек при пожаре в столичном хостеле

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) из-за пожара в столичном хостеле, при котором погибли восемь человек.

"Ночью 29 июля в хостеле, расположенном по улице Алма-Атинская в городе Москве, произошло возгорание, в результате которого по предварительной информации погибли восемь человек, - говорится в сообщении СКР. - В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия, после ликвидации возгорания следователи приступят к осмотру места происшествия, проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего".

Хостел располагается на первом этаже жилого дома, общая площадь помещений 650 квадратных метров.

"Предварительно установлено, что в помещениях, занимаемых хостелом, грубо нарушались требования пожарной безопасности. Юридические лицо, осуществлявшее деятельность, ранее привлекалось контролирующими органами к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", - говорится в сообщении столичной прокуратуры, которая ведет свою проверку.