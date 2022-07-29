Судно с зерном сегодня покинет порт Одессы, если не будет форс-мажора, - РИА Новости

Судно с украинским зерном в Черном море покинет порт Одессы в течение дня, если не будет форс-мажора, об этом сообщил РИА Новости источник.

При этом он отказался уточнить, что он подразумевал под словом "форс-мажор".

Напомним, 22 июля в Стамбуле состоялась церемония одновременного подписания двух документов по морским поставкам украинского зерна и снятии ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции.

Накануне замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что первое судно с зерном с Украины может покинуть порт Одессы в ближайшие сутки. "Думаем, что завтра", - приводит его слова Regnum.