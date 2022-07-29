Латвия продолжила закупать российский газ, но через посредника

Глава основного оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze Айгарс Калвитис подтвердил, что компания продолжает закупать российский газ через посредника.

По его словам, Latvijas gaze покупает газ из России, но не у компании "Газпром", из опасений не рассчитаться с ним. Калвитис заявил, что у компании сейчас другой поставщик, с которым все расчеты идут в евро, а не в рублях, передает Regnum.

В середине июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону "Об энергетике", вводящую полный запрет импорта газа из России с 1 января 2023 года.

Напомним, с начала апреля в страны Балтии – Латвию, Литву и Эстонию – больше не поступает природный газ из России.

Ранее Калвитис заявлял, что не видит возможности расплачиваться рублями за поставки газа из РФ, так как контракт предусматривает расчеты в евро.