Екатеринбуржцев попросили не выбрасывать боеприпасы вместе с бытовым мусором

За текущий год на сортировочной ленте мусоросортировочного комплекса "Широкореченский" (Екатеринбург) уже трижды находили военные снаряды. Каждый раз сотрудникам приходилось останавливать работу и вызывать соответствующие органы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза", грешат выбросом потенциально опасных объектов в мусор и жители Верхней Пышмы. Там недавно, в одном из мусорных контейнеров, горожане и обнаружили такой "сюрприз". На место была вызвана полиция - к счастью, боеприпасы оказались учебными, а потому не представляли опасности для людей.

Что касается МСК "Широкореченский", там первую в этом году находку обнаружили еще в январе, вторую в феврале, а третью в мае. Все снаряды также оказались учебными.

"Во всех случаях обнаружения снарядов на мусоросортировочном комплексе наши сотрудники действовали чётко и быстро: тут же отходили на безопасное расстояние и вызывали полицию. Органы правопорядка самостоятельно направляли специалистов по взрывным устройствам, которые забирали эти снаряды – все находки оказались учебными. Работа МСК возобновлялась, когда все военные боеприпасы вывозили из помещения", - рассказывает начальник МСК "Широкореченский" Игорь Брусницын.

В ЕМУП напомнили, что боеприпасы, даже учебные, не являются сортируемым мусором и не должны попадать на контейнерные площадки. Утилизацией подобных объектов занимаются соответствующие структуры. Если же человек увидит у контейнеров или в мусорном баке предмет, похожий на взрывное устройство, ему необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать правоохранительные органы.