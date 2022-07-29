29 Июля 2022
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Иннопром, Новоуральский городской округ (2014) | Фото: Накануне.RU

В закрытом уральском городе рекламная конструкция упала на троих детей

Прокуратура выясняет все обстоятельства травмирования троих детей в закрытом городе Новоуральск.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, днем 27 июля трое несовершеннолетних пришли на тренировку в местный культурно-спортивный комплекс на улице Свердлова. Они стояли у парапета, над которым находилась рекламная конструкция. В какой-то момент ее металлическая рама упала на детей.

Бригадой "скорой помощи" их доставили в городскую больницу. Информация о характере и тяжести травм уточняется. Сейчас прокуратура проводит свою проверку по факту случившегося. Уже установлено, что дети и их родители не состояли на учете в органах системы профилактики.

Напомним, на этой неделе в Каменске-Уральском на игравшую девочку рухнул забор частного дома.

Теги: Новоуральск, дети, конструкция, прокуратура



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