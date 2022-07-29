29 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
учения шос (2007) | Фото: Накануне.ru

В ШОС заявили о переходе на Китай гибридной войны против России

Развязанная против России гибридная война уже начала затрагивать Китай, а информационные технологии получили прямое военное применение. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов, выступая на открытии форума СМИ и аналитических центров стран ШОС на тему "Совместное определение будущего, старт нового пути развития", который проходит в городе Циндао (восточная провинция Шаньдун).

"Сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений. Против одного из государств – учредителей ШОС, против России, развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает перехлестываться на Китай", - цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что за прошедшие два десятилетия этот антагонизм в отношении ШОС со стороны Запада лишь усилился. Проявилось это, указал Логвинов, и в русле январских событий в Казахстане, когда ШОС и ОДКБ единым голосом выступили в поддержку законных властей Казахстана.

Теги: Григорий Логвинов, ШОС



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