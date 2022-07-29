Сын экс-губернатора Иркутской области Андрей Левченко получил девять лет колонии

В Иркутске Кировский районный суд вынес приговор сыну экс-губернатора региона, депутату областного заксобрания Андрею Левченко. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд счел, что Левчекнко-младший получил незаконный доход на сумму около миллиарда рублей. Его приговорили к девяти годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на три года и штрафом в 1,6 млн руб.

Другие фигуранты дела получили от 4 до 8 лет лишения свободы.

Суд счел, что Левченко создал организованную группу, которая через картельный сговор смогла получить незаконный доход при заключении договоров с Фондом капитального ремонта Иркутской области.

Левченко был задержан в 2020 году. Само, а также его отец, который сейчас является депутатом Госдумы от КПРФ, считают дело политически мотивированным.