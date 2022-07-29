29 Июля 2022
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Экономика В России
оплата банковская карта (2013) | Фото:

Банки внедряют оплату смартфоном с карт Union Pay

Банки в России внедряют оплату пластиковыми картами Union Pay через смартфон.

Работу ведут в "Почта Банке" и "МТС Банке". Платить телефоном возможно через приложение Huawei Pay, который является аналогом Apple Pay для аппаратов Huawei и Honor. Как считают эксперты, технология сделает банковские карты китайской платежной системы более конкурентными в России. При этом вряд ли Union Pay станет основным инструментом из-за небольшой доли Huawei и Honor на российском рынке и не повсеместной сети приема этих карт внутри РФ.

Сервис может заработать до конца текущего года. Платить картами Union Pay через смартфон уже могут клиенты "Газпромбанка" и банка "Солидарность". В последнем уточнили, что за пределами РФ сеть приема карт китайской платежной системы расширилась до 180 стран и регионов.

По оценкам "Почта Банка", 90% трат по картам Union Pay производится за границей и в иностранных интернет-магазинах, а наибольшее число операций совершается в Италии, Турции, ОАЭ, Сингапуре и Нидерландах, сообщают "Известия".

Теги: Union Pay, банки



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