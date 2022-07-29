В сгоревшем в Москвы хостеле ранее находили нарушения

В сгоревшем на юге Москвы хостеле неоднократно находили нарушения, по итогам которых были выписаны предписания и предупреждения.

Как заявил врио начальника столичного главка МЧС Андрей Румянцев, с 2019 по 2022 неоднократно проводились судебные разбирательства по данному объекту. Последняя проверка хостела проводилась в июне 2022 года, после чего были выписаны предписание и предупреждение.

Румянцев отметил, что постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. При этом пожарная сигнализация не сработала.

Напомним, хостел сгорел в ночь на 29 июля на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. Происшествие унесло жизнь восьми человек. По разным данным, пострадали от трех до четырех человек.