29 Июля 2022
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Общество В России
ноутбук вознесенская горка (2009) | Фото: Накануне.RU

В России наблюдается дефицит запчастей для ноутбуков

В России ощущается нехватка запчастей для ноутбуков таких компаний, Asus, Acer, HP, Huawei, Lenovo и Apple.

Об этом сообщили в авторизованных сервисных центрах этих компаний. Как говорят в мастерских, на этом фоне сроки ремонта могут достигать до шести недель — оперативность зависит от того, есть ли детали в наличии.

По словам собеседников, близких к компаниям-производителям, сейчас в настоящее время авторизованные сервисные центры могут приобретать компоненты двумя способами — либо заказывать их на заводах-изготовителях, либо закупать и разбирать на запчасти старые ноутбуки.

Эксперты говорят, что в неавторизованных сервисных центрах проблем с комплектующими нет. В таких мастерских обещают отремонтировать ноутбук прямо в день обращения. Дело может быть в использовании неоригинальных компонентов, сообщают "Известия".

Теги: ноутбуки, запчасти



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