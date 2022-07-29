В России наблюдается дефицит запчастей для ноутбуков

В России ощущается нехватка запчастей для ноутбуков таких компаний, Asus, Acer, HP, Huawei, Lenovo и Apple.

Об этом сообщили в авторизованных сервисных центрах этих компаний. Как говорят в мастерских, на этом фоне сроки ремонта могут достигать до шести недель — оперативность зависит от того, есть ли детали в наличии.

По словам собеседников, близких к компаниям-производителям, сейчас в настоящее время авторизованные сервисные центры могут приобретать компоненты двумя способами — либо заказывать их на заводах-изготовителях, либо закупать и разбирать на запчасти старые ноутбуки.

Эксперты говорят, что в неавторизованных сервисных центрах проблем с комплектующими нет. В таких мастерских обещают отремонтировать ноутбук прямо в день обращения. Дело может быть в использовании неоригинальных компонентов, сообщают "Известия".