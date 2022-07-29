В ЕС не обсуждают прекращение выдачи виз россиянам

В Европейском союзе не обсуждают вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России.

"Нет, в настоящее время такого решения нет и не обсуждается на уровне ЕС", — сообщили в представительстве ЕС в России. По словам дипломатов, "в связи с вышеизложенным не намерены отвечать на гипотетические вопросы", сообщает РБК.

Ранее с призывами прекратить предоставление виз гражданам России выступили сразу несколько стран ЕС.

Кроме того, Эстония ввела санкцию в отношении россиян, которые теперь не смогут подать документы на получение временного вида на жительство. Помимо этого жители РФ не смогут получить визу на обучение в Эстонии.