29 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
виза (2012) | Фото:turbooks.ru

В ЕС не обсуждают прекращение выдачи виз россиянам

В Европейском союзе не обсуждают вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России.

"Нет, в настоящее время такого решения нет и не обсуждается на уровне ЕС", — сообщили в представительстве ЕС в России. По словам дипломатов, "в связи с вышеизложенным не намерены отвечать на гипотетические вопросы", сообщает РБК.

Ранее с призывами прекратить предоставление виз гражданам России выступили сразу несколько стран ЕС.

Кроме того, Эстония ввела санкцию в отношении россиян, которые теперь не смогут подать документы на получение временного вида на жительство. Помимо этого жители РФ не смогут получить визу на обучение в Эстонии.

Теги: Евросоюз, визы, россияне



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Ранее 28.07.2022 20:16 Мск Эстония ввела запрет на получение россиянами вида на жительство и визы для обучения


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