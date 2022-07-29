29 Июля 2022
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Общество В России
Пустой кошелек, продукты (2020) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили ввести скидочные карты для малоимущих

В России могут ввести социальные скидочные карты для малоимущих граждан.

Соответствующий проект закона подготовили в Госдуме. Согласно поправкам, карта позволит нуждающимся россиянам получать скидки на продукты питания и лекарства от магазинов-партнеров. Участие в проекте будет добровольным, сообщил соавтор документа, глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как предполагается, карточки появятся в начале 2023 года. Представители бизнеса напомнили, что продуктовые сети и аптеки и сейчас делают скидку — например, по социальной карте москвича, — а также развивают собственные программы лояльности, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, российские власти намерены рассмотреть адресную помощь малообеспеченным семьям для приобретения отечественной детской продукции.

Теги: малоимущие, продукты, лекарства



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