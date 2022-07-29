29 Июля 2022
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
Пожарная машина (2021) | Фото: Накануне.RU

Восемь человек погибли при пожаре в хостеле в Москве

Восемь человек стали жертвами пожара, который произошел в жилом доме на юге Москвы, в котором располагается хостел.

Еще трое пострадали.

Как сообщили Накануне.RU пресс-службе МЧС РФ, огонь вспыхнул на улице Алма-Атинская, дом 7, корпус 2. Возгорание произошло на первом этаже 16-этажного здания.

Огонь распространился на площади до 150 кв. м. Пожар ликвидировали в 00:47.

Напомним, при тушении дома в СНТ "Пластик" (Екатеринбург) спасатели обнаружили тело девочки 2018 г.р.

Теги: пожар, хостел, Москва



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