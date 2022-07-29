Банки не спешат снижать стоимость кредитов после резкого падения ключевой ставки

Российские банки не спешат снижать проценты по кредитам после того, как Центробанк России 22 июля резко снизил ключевую ставку с 9,5 до 8%.

Банковские ставки до сих пор двузначные: средняя максимальная ставка по потребительским кредитам с 20 по 27 июля опустилась в топ-20 банков всего на 0,1 п. п. до 18,19% годовых. При этом ставки по вкладам падают быстрее – индекс средней максимальной ставки в топ-50 банков опустился на 0,4 п. п. до 7,1–7,3% годовых.

В пределах 1 п. п. ставки снизили всего четыре банка из топ-20 – Альфа-банк, "ФК Открытие", "Росбанк" и "Ак барс". Средняя ставка по необеспеченным кредитам на любые цели снизилась до 18,85%, по залоговым кредитам на любые цели – до 16,28%, сообщают "Ведомости".

Напомним, с января по июнь текущего года на финансовом маркетплейсе "Сравни.ру" заемщики оформили в три раза больше полисов страхования ипотечного кредитования, чем годом ранее. Главная причина связана с желанием сэкономить на первостепенных расходах.