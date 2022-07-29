29 Июля 2022
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Экономика В России
(2005) | Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

Банки не спешат снижать стоимость кредитов после резкого падения ключевой ставки

Российские банки не спешат снижать проценты по кредитам после того, как Центробанк России 22 июля резко снизил ключевую ставку с 9,5 до 8%.

Банковские ставки до сих пор двузначные: средняя максимальная ставка по потребительским кредитам с 20 по 27 июля опустилась в топ-20 банков всего на 0,1 п. п. до 18,19% годовых. При этом ставки по вкладам падают быстрее – индекс средней максимальной ставки в топ-50 банков опустился на 0,4 п. п. до 7,1–7,3% годовых.

В пределах 1 п. п. ставки снизили всего четыре банка из топ-20 – Альфа-банк, "ФК Открытие", "Росбанк" и "Ак барс". Средняя ставка по необеспеченным кредитам на любые цели снизилась до 18,85%, по залоговым кредитам на любые цели – до 16,28%, сообщают "Ведомости".

Напомним, с января по июнь текущего года на финансовом маркетплейсе "Сравни.ру" заемщики оформили в три раза больше полисов страхования ипотечного кредитования, чем годом ранее. Главная причина связана с желанием сэкономить на первостепенных расходах.

Теги: банки, кредиты



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