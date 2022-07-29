29 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
железная дорога, рельсы (2021) | Фото: Накануне.RU

Россия может выделить $31 млрд на железнодорожные проекты в Казахстане, Монголии и КНР

Россия до 2030 года может выделить $30,8 млрд на развитие иностранных проектов по строительству железнодорожной инфраструктуры в Казахстане, Монголии и Китае.

Об этом следует из презентации Минтранса России. На эти средства планируется построить три новых железнодорожных пункта пропуска через госграницу России с сопредельными странами, 369 км путей на территории РФ и 3000 км железных дорог в Казахстане, Монголии и Китая.

Конкретные проекты не называются. Однако, судя по карте транспортно-логистических коридоров в презентации, речь может идти как минимум о семи масштабных стройках. Но без поддержки азиатских соседей реализовать их будет затруднительно, сообщают "Ведомости".

Теги: железнодорожные проекты, Казахстан, Монголия, КНР



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