Россия может выделить $31 млрд на железнодорожные проекты в Казахстане, Монголии и КНР

Россия до 2030 года может выделить $30,8 млрд на развитие иностранных проектов по строительству железнодорожной инфраструктуры в Казахстане, Монголии и Китае.

Об этом следует из презентации Минтранса России. На эти средства планируется построить три новых железнодорожных пункта пропуска через госграницу России с сопредельными странами, 369 км путей на территории РФ и 3000 км железных дорог в Казахстане, Монголии и Китая.

Конкретные проекты не называются. Однако, судя по карте транспортно-логистических коридоров в презентации, речь может идти как минимум о семи масштабных стройках. Но без поддержки азиатских соседей реализовать их будет затруднительно, сообщают "Ведомости".