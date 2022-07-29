29 Июля 2022
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Экономика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Минпромторг дорабатывает проект постановления о правилах маркировки пива

Министерство промышленности и торговли России прорабатывает проект постановления о правилах маркировки пива с учетом предложенных решений по датам.

Ожидается, что документ будет принят до 1 декабря текущего года. Запуск самой маркировки может состояться с 1 апреля 2023 года, однако окончательное решение будет принимать кабмин РФ, поскольку министерство не уполномочено принимать такие решения в соответствии с законом о торговле.

Минпромторг России, ЦРПТ и Ассоциация производителей пива договорились о сроках начала цифровой маркировки пивной продукции: с 1 апреля 2023 года предполагается запустить маркировку для пивной продукции в кегах, с 1 октября – в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года – в алюминиевых банках, сообщает РИА "Новости".

Теги: Минпромторг, пиво



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