Захарова заявила, что Лавров обсудит с Блинкеном обмен осужденными, когда позволит время

Глава МИД России Сергей Лавров уделит внимание запросу на переговоры от госсекретаря США Энтони Блинкена, когда позволит время.

Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. "Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи", – сказала дипломат.

Ранее официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон ожидает в ближайшие дни разговор Блинкена и Лаврова о возможном обмене осужденными, сообщает РИА "Новости".

Ранее Захарова заявила, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся, но конкретного результата пока нет. Российские власти исходят из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон.