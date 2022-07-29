29 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
Евгений Пригожин (2021) | Фото: ТАСС / Михаил Метцель

"Легенду о ЧВК Вагнер знают везде: от дома в сирийской пустые до хижины в джунглях" - Пригожин

Американский сенат одобрил резолюцию с призывом объявить РФ «страной-террористом». Среди причин — поддержка ЧВК Вагнера.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на инициативу американских сенаторов. Он подчеркнул, что ЧВК Вагнера — это «легенда о Робин Гуде».

«Если хотите, ЧВК «Вагнер» - это прообраз русской силы воли и силы духа. Это эталон добра, о котором рассказывают дедушки своим внукам во многих точках мира, начиная от дома в сирийской пустыне, заканчивая хижиной в джунглях. И когда пятилетний чернокожий мальчишка спрашивает у своего дедушки на санго: «Дедушка, расскажи, как погиб мой папа?». Дедушка отвечает: «Эрве, когда только ты родился, в нашу деревню пришли львы-людоеды и монстры-крокодилы. Твой папа взял копье и бился насмерть». «Дедушка-дедушка, а почему он был такой храбрый?», - спросит мальчик. «Потому что он был в ЧВК «Вагнер», - скажет дедушка», — сказал Пригожин.

Также российский бизнесмен отреагировал на слухи о том, что несколько сотен «вагнеровцев» были посланы в Киев якобы с целью ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.

«Объясняю вам методом дедукции, если бы легенда в количестве 400 человек кого-то искала в любой точке мира, она бы точно отымела его в задницу», - резюмировал предприниматель.

При этом он напомнил, что украинцы также борются против оголтелого национализма в своей стране.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер, сенат сша, зеленский, американский сенат



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