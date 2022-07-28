Интеллектуальная система "Единый оператор" будет взимать плату на трассе М-12

Компания "Единый оператор" создаст интеллектуальную транспортную систему для взимания платы на автотрассе М-12. Долгосрочное операторское соглашение одобрил набсовет госкомпании "Автодор".

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу "Автодора", начальная стоимость соглашения составила 13,1 млрд рублей с учетом НДС. 70% - авансирование на стадии создания. Так 1 млрд рублей в виде первого аванса будет выплачен до осени текущего года. Вторая часть составит 8,2 млрд рублей, которая будет предоставлена до ноября. Сама же система будет создана к концу 2023 года.

Ежегодно, вплоть до 2048 года, базовый эксплуатационный платеж будет составлять 1,45 млрд рублей. Затем срок эксплуатации системы подойдет к концу.

"В рамках ФЗ-223 предусмотрено право осуществления закупки у взаимозависимого лица. Учитывая, что набсовет предварительно одобрил заключение данной крупной сделки с "Единым оператором", контрагент выбран. Соответственно, конкурсных процедур проводиться не будет", - сообщили в пресс-службе.

В феврале вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, отвечающий за строительство, пообещал, что через четыре года дорога из Екатеринбурга в северную столицу на машине составит всего 17 часов.

Следующим мегапроектом инфраструктурного строительства в России после завершения автодороги М12 Москва – Казань – Екатеринбург может стать Юго-Западная хорда. Стоимость мегапроекта – от 1,3 трлн руб. Новая хордовая автотрасса протяженностью 1600 км будет проходить по территории Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Астраханской, Самарской областей, Татарии и Башкирии.