ЦСКА подписал контракт с чилийским футболистом Виктором Мендесом

Полузащитник сборной Чили Виктор Мендес подписал контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Спортсмен согласился играть за красно-синих на протяжении трех лет с возможностью продления контракта. Медосмотр футболист уже прошел.

Ранее госкорпорация ВЭБ согласна выйти из капитала ЦСКА в случае, если получит выгодное предложение от инвестора. При этом последний должен быть заинтересован в развитии ПФК.

Напомним, что в феврале ЦСКА попал под санкции США, как дочерняя структура ВЭБ, на который также распространились ограничения.