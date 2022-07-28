28 Июля 2022
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Реал - ЦСКА (2012) | Фото:sports.ru

ЦСКА подписал контракт с чилийским футболистом Виктором Мендесом

Полузащитник сборной Чили Виктор Мендес подписал контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Спортсмен согласился играть за красно-синих на протяжении трех лет с возможностью продления контракта. Медосмотр футболист уже прошел.

Ранее госкорпорация ВЭБ согласна выйти из капитала ЦСКА в случае, если получит выгодное предложение от инвестора. При этом последний должен быть заинтересован в развитии ПФК.

Напомним, что в феврале ЦСКА попал под санкции США, как дочерняя структура ВЭБ, на который также распространились ограничения.

Теги: Мендес, футбол, ЦСКА, контракт



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