28 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
флаг Эстонии (2019) | Фото: Estoniia.ru

Эстония ввела запрет на получение россиянами вида на жительство и визы для обучения

Эстония ввела санкцию в отношении россиян, которые теперь не смогут подать документы на получение временного вида на жительство. Помимо этого жители РФ не смогут получить визу на обучение в Эстонии. Ограничение было утверждено сегодня на заседании правительства, сообщает Интерфакс.

Граждане России, как и Белоруссии, не смогут претендовать и на краткосрочное трудоустройство без наличия действующей визы. При этом считается только виза Эстонии, а не любого другого государства, входящего в ЕС.

"Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию. Сохранение санкций против России необходимо для неустанного давления на Россию. Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это положительно скажется и на нашей безопасности", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

Напомним, что ранее власти Эстонии на пять лет запретили въезд в страну участникам группы "Руки вверх". Рейенсалу назвал данное решение "единственно правильным" - он считает, что туристические и увеселительные поездки для граждан России в период боевых действий "не оправданы".

Теги: Эстония, вид на место жительства, обучение, виза, санкция



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