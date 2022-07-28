H&M возобновляет свои продажи в Белоруссии

Магазины H&M снова откроют свои двери для покупателей, но, увы, только в Белоруссии. Об этом сообщается в официальном ВК-аккаунте компании в республике.

"Уважаемые покупатели, магазины H&M в Беларуси возобновят работу в августе", - говорится в сообщении. Точных дат открытия магазинов пока нет.

Напомним, что после заявления бренда о сворачивании бизнеса в России, магазины закрылись и в Белоруссии. Позднее шведская розничная сеть выставила свой бизнес в России на продажу - потенциальным покупателям предлагаются права аренды на около 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м и запасы товаров общей стоимостью $210 млн.

18 июля ретейлер сообщил, что окончательно прекращает деятельность в России. Компания объявила, что откроет офлайн-магазины для проведения распродаж. При это позднее выяснилось, что фактически распродажи не будет, товары будут продаваться по полной цене.