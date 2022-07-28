28 Июля 2022
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Екатеринбургский зоопарк, тигр (2021) | Фото: Накануне.RU

Владельца парка "Тайган" все же отправили за решетку после нападения тигра на ребенка

Владелец крымского парка и крупнейшего в Европе питомника с хищниками "Тайган" Олег Зубков все же получил срок за нападение животного на посетителей. Об этом сообщает пресс-службе Белогорского районного суда Крыма.

Напомним, речь идет об инциденте в сентябре прошлого года, когда 22-летняя жительница Краснодара подошла близко к клетке с тигром. В этот момент девушка держала на руках годовалого ребенка, которому животное, в итоге, откусило часть пальца. Позднее врачам пришлось его ампутировать. Ранее Зубков заявлял, что виной тому неосторожное поведение самой посетительницы, а вольер, по заключению экспертов, полностью соответствует ГОСТам и нормам

В итоге директора парка признали виновным п. "б" ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они предназначены для детей в возрасте до шести лет) и назначили наказание в виде 2 лет и 3 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 255 тыс. рублей и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях различной формы собственности.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции. На данный момент Зубков находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что в 2020 году Зубкову также назначили штраф в 400 тыс. рублей за пострадавшую от льва туристку. Ей же владелец питомника выплатил 109 тыс. рублей судебных издержек и 300 тыс. рублей морального ущерба.

Зубков был отправлен под арест за то, что в июле 2018 года туристка из Кировской области вошла на территорию парка, подошла ко льву и положила ему руку на гриву. Пока ее фотографировали, лев укусил женщину. Дело было передано в суд в ноябре 2019 года. Тогда требования о реальном сроке заключения судом были проигнорированы.

Теги: Тайган, тигр, младенец, палец



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