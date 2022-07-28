28 Июля 2022
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тюльпаны, букет, цветы, 8 марта (2019) | Фото:Накануне.RU

Организаторов "Мисс Вселенная" просят отстранить кандидатку из России

Организационный комитет "Мисс Украина Вселенная" вместе с обладательницей одноименного звания за 2021 год Анной Неплях обратились к организаторам "Мисс Вселенная" с просьбой отказать России в участии в конкурсе. Об этом сообщает украинское информагентство "УНИАН".

Напомним, что побороться за "Мисс Вселенная" решилась уроженка Оренбурга и "Мисс Россия - 2022" Анна Линникова. Ранее она также заявила о готовности принять участие как в этом конкурсе, так и сразиться за корону "Мисс мира".

В свою очередь гендиректор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк рассказала о своем общении с организаторами "Мисс Вселенная", которые подтвердили, что ждут россиянку на сцене.

Конкурс пройдет в декабре с Сан-Хосе.

Теги: Мисс Вселенная, кандидатка, Мисс Россия



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