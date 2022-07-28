28 Июля 2022
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Общество В России
Ноутбук (2022) | Фото: Thomas Peter / Reuters

Анонимный браузер Tor снова запретили в России

Анонимный браузер Tor снова запрещен в России. Решение вынес Ленинский районный суд Саратова, инициатором выступила местная прокуратура. По решению суда заблокировать браузер теперь может Роскомнадзор.

Примечательно, что буквально неделю назад Роскомнадзор по решению Саратовского областного суда от 19 мая разблокировал в России сайт анонимного браузера  Tor и сети The Tor Project. Апелляционный иск на блокировку подавали юристы правозащитного проекта "Роскомсвобода".

"Роскомнадзор, конечно, неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта, потому что решение о блокировке было отменено еще 19 мая, и с тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещенной информации отсутствовало", - цитирует "Роскомсвобода" адвоката Екатерину Абашину.

Теги: браузер, tor, запрет, суд



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