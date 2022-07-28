28 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
Алексей Текслер (2022) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области проверят опасные объекты после гибели ребенка, упавшего в колодец на территории школы

Губернатор Алексей Текслер поручил провести инвентаризацию потенциально опасных объектов на территории образовательных, социальных, медицинских учреждений после гибели шестилетнего ребенка, упавшего в колодец во дворе школы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Напомним, в Челябинске возбуждено уголовное дело о халатности после гибели шестилетнего ребенка, упавшего в открытый колодец на территории школы в поселке Федоровка. По предварительным данным, мальчик, играя с друзьями, упал в наполненный водой открытый колодец пожарного водопровода и скончался.

"Это не просто трагичная – это чудовищная ситуация, когда дети гибнут на территории образовательного учреждения, где по определению должны быть соблюдены все меры безопасности, в силу того, что там постоянно находятся дети", - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер поручил вице-губернатору Ирине Гехт совместно с заинтересованными ведомствами организовать по всем школам области инвентаризацию потенциально опасных объектов на прилегающей территории.

"Я это поручение распространяю на абсолютно все образовательные, социальные, медицинские учреждения в регионе. Отдельное внимание – детским оздоровительным лагерям и базам отдыха, тем более многие из них работают круглогодично", - добавил он.

Теги: ребенок, колодец, школа, уголовное дело, Алексей Текслер,



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