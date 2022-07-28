28 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Салют (2022) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле впервые за 300 лет пройдет фестиваль фейерверков

В день празднования 300-летнего юбилея Нижнего Тагила в городе впервые пройдет фестиваль фейерверков.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на набережной Тагильского пруда 13 августа в 23.30 жители смогут увидеть масштабное пиротехническое шоу. В фестивале будут участвовать три команды, представляющие Тверь, Сергиев Посад и сам Нижний Тагил. Они подготовили авторские программы и будут бороться за призовые места, а выступления пройдут под музыкальное сопровождение. В завершение состоится гала-фейерверк: салюты можно будет смотреть с любой точки на набережной пруда.

Жюри, состав которого сейчас утверждается, оценит программы пиротехников по следующим критериям: согласованность, синхронность музыки и эффектов, оригинальность, зрелищный эффект, художественная завершенность замысла постановщика, ритм, темп, колорит фейерверочного показа и целостность всего пиромузыкального представления. Оценки выставят по 25-балльной шкале.

Результаты огласят после всех выступлений, а победитель получит кубок, медаль и специальный приз. В мэрии подчеркнули, что это первый фестиваль пиротехнического искусства в Нижнем Тагиле.

Напомним, на днях Банк России выпустил в обращение памятную монету, посвященную 300-летнему юбилею Нижнего Тагила.

Теги: фейерверки, фестиваль, юбилей, Нижний Тагил



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