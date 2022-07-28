28 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
пляж, Шершни, (2016) | Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

С начала купального сезона на водоемах в Челябинской области погибли 42 человека

В Челябинской области с начала купального сезона погибли 42 человека. Губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов проводить рейды на необорудованных пляжах с привлечением полиции.

"Необходимо проводить профилактическую работу, регулярные рейды на пляжах, привлекайте полицию, составляйте протоколы, предупреждайте людей через местные системы оповещения, средства массовой информации, социальные сети", - подчеркнул он.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, в Челябинской области открыто 180 обустроенных пляжей, при этом остается много необорудованных мест отдыха. Алесей Текслер дал поручение министерству общественной безопасности вместе с главами составить список мест, которые необходимо оборудовать для безопасного отдыха людей.

Теги: купальный сезон, Алексей Текслер,



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