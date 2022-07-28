28 Июля 2022
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Происшествия В России Москва
Первый канал, Марина Овсянникова, Екатерина Андреева (2022) | Фото: Первый канал

Суд оштрафовал экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову после ее новых высказываний

Мещанский суд Москвы оштрафовал экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову на 50 тысяч рублей. Ее признали виновной в дискредитации ВС РФ.

Поводом для составления протокола стали негативные высказывания Овсянниковой о спецоперации на Украине у Басманного суда Москвы, в котором в тот момент рассматривался вопрос о аресте муниципального депутата Ильи Яшина* по уголовному делу о фейках о ВС РФ.

На заседании экс-редактор не признала вину. Как сообщает РИА Новости, Овсянникова ссылалась на свободу слова.

Напомним, 17 июля сотрудники правоохранительных органов приехали по месту жительства бывшего редактора Первого канала в Подмосковье и задержали ее. Овсянникова недавно вернулась в Россию и вышла с очередным провокационным плакатом, в этот раз - к Кремлю.

14 марта Овсянникова в прямом эфире программы "Время" на Первом канале вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой и развернула антивоенный плакат, посвященный украинской теме. 15 марта суд оштрафовал редактора Первого канала на 30 тысяч рублей за административное нарушение. Отмечалось, что "административка" была возбуждена не за демонстрацию плаката, а за призывы, прозвучавшие в заранее записанном Овсянниковой антивоенном видеокомментарии.

Овсянникова после скандала покинула Россию и получила место в немецкой газете Die Welt. 3 июля журналистка заявила о завершении трехмесячного контракта с изданием.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

Теги: овсянникова, штраф, украина, дискредитация вс рф



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